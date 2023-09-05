Праздничный концерт ко Дню города пройдет 10 сентября в зале «Зарядье»
Праздничный концерт ко Дню города Москвы пройдет 10 сентября в зале «Зарядье», в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучат сочинения русских композиторов.
Отмечается, что прозвучат «Рассвет на Москва-реке» – вступление к опере «Хованщина» и «Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского, а также «Волшебное озеро» – сказочная картинка для оркестра А. К. Лядова.
Также можно будет услышать сюиту из музыки балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского и концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И.Чайковского. Солистом выступит лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. Концерт начнется в 17:00.
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