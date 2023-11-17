Певица Самойлова выступила за создание в РФ аналога «Евровидения»

Она отметила, что необходимо создавать больше площадок для реализации. По словам Самойловой, важно, чтобы был «обмен мультикультуры нашего мира».

Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил в интервью НСН, что инициатива о создании музыкального конкурса «Интервидение» остается на уровне разговоров с 2015 года. По его словам, вряд ли положение дел изменится даже после слов министра культуры России Ольги Любимовой, передает «Радиоточка НСН».

