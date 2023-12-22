«Позор года»: Лепс осудил нежелание артистов выходить на сцену с певцом SHAMAN

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что?», - высказался певец.

На съемках фестиваля ряд артистов проигнорировали SHAMANа, предпочитая не пересекаться с ним взглядами. Певец Леонид Агутин вовсе отказался выйти на сцену, заявив, что выступать с ним — это все равно, что «пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

По мнению Лепса, те, кто никогда не выступал перед российскими солдатами, не могут высказываться о патриотизме. Исполнитель призвал уволить того, кто пригласил подобных звёзд на фестиваль.

Ранее в Сети распространился райдер певца SHAMAN. Среди прочего в перечне требований артиста указано, что он предпочитает «мерседесы», сообщает «Радиоточка НСН».

