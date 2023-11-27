«Восхищен!»: Солист оркестра о записи струнного квартета на Vintage Records

Евгений Побожий - первый российский музыкант, ставший победителем самого значимого конкурса в мире джаза Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019. Побожий радует зрителей в качестве солиста Московского Джазового оркестра, гитариста квинтета Игоря Бутмана и лидера собственного коллектива.

«На студии «Vintage Records» я записывал струнный квартет для моего альбома Stream, который сейчас находится на стадии сведения. Я был восхищен техникой и качеством оборудования студии. В результате работы мы получили потрясающее звучание записи. Специалисты «Vintage Records» оперативно подсказывали и помогали», - сказал музыкант.



Евгений также заверил, что с удовольствием придет записываться в студию «Vintage Records» снова и снова.

«Последний раз я был на студии летом 2023 года. Мне так все понравилось, что я с удовольствием посещу «Vintage Records» снова», - отметил композитор.