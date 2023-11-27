«Восхищен!»: Солист оркестра о записи струнного квартета на Vintage Records
Композитор Евгений Побожий рассказал в эфире НСН об отличном звучании, полученном на студии Vintage Records.
Гитарист и композитор Евгений Побожий в эфире НСН восхитился звучанием записи, сделанной на уникальной аналоговой студии «Vintage Records».
Евгений Побожий - первый российский музыкант, ставший победителем самого значимого конкурса в мире джаза Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019. Побожий радует зрителей в качестве солиста Московского Джазового оркестра, гитариста квинтета Игоря Бутмана и лидера собственного коллектива.
«На студии «Vintage Records» я записывал струнный квартет для моего альбома Stream, который сейчас находится на стадии сведения. Я был восхищен техникой и качеством оборудования студии. В результате работы мы получили потрясающее звучание записи. Специалисты «Vintage Records» оперативно подсказывали и помогали», - сказал музыкант.
Евгений также заверил, что с удовольствием придет записываться в студию «Vintage Records» снова и снова.
«Последний раз я был на студии летом 2023 года. Мне так все понравилось, что я с удовольствием посещу «Vintage Records» снова», - отметил композитор.
Абсолютное большинство отечественных джаз-звезд первой величины, а также многие иностранные музыканты доверяют студии «Vintage Records». Так, гитарист Александра Маршала и один из лучших гитаристов России Дмитрий Андрианов ранее говорил НСН, что его впечатлила коллекция винтажных усилителей, позволяющая получить звук разных эпох.
В свою очередь, глава студии «Vintage Records» Дмитрий Куликов уточнял, что винтажное оборудование гораздо качественнее, чем самое современное. Заветную полностью аналоговую пластинку исполнители могут записать в России только на «Vintage Records». Также студия может похвастаться, например, пультом Solid State Logic SSL 6056G, который считается лучшим в мире для записи и сведения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скифское золото доставили на Украину
- Крид потребовал взыскать с Мизулиной 1 млн рублей
- В Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией
- СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе
- Ватикан: У папы Римского не выявили пневмонию
- ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб
- Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%
- Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю наблюдений
- В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины
- Голубев: в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru