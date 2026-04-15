Тренд на переделку: Зачем экс-гитарист «Арии» прокачивает «Урал»
Попытки «оживить» советские гитары «Урал» предпринимались еще десять лет назад, зачастую получались весьма достойные экземпляры, сказал НСН Роман Мирошниченко.
Российский гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко заявил НСН, что несколько лет назад появился тренд на переделку советских гитар «Урал», и умельцам нередко удается сделать достойные экземпляры.
Экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин ранее анонсировал в соцсетях продвинутую версию своей гитары «Урал Маврина», которая будет построена в течение года. Особенности модели: 24 лада, сустейнер и тремоло Kahler Tremolo System. Неизменными останутся бук 1812 года, форма и легенды «Урала». Модель получит название «Кит» и соответствующий раскрас. Мирошниченко оценил перспективы улучшения инструмента.
«Бренд “Урал” существует еще с советских времен, тогда был страшный дефицит. От безысходности и неимения возможности приобрести что-то за рубежом люди играли на “Уралах”, на гитарах из стран Варшавского договора. В те времена “Урал” был больше макетом гитары, нежели гитарой. Лет десять назад началась такая мода — некоторые гитарные энтузиасты где-то дешево покупали “Урал”, всячески его перекрашивали, переделывали, ставили современные звукосниматели. Они хоть как-то “оживали”. Даже был случай, когда гитаристы известной американской панк-группы наткнулись на один из таких советских “Уралов”. Оказалось, что им нужен как раз такой звук, они в каких-то записях его использовали... А цена на кастомные гитары зависит не только от инструмента, но и имени того, кто занимается его кастомизацией», — отметил Мирошниченко.
Ранее исследование показало, что спрос на музыкальные инструменты в январе-феврале 2026 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Распознают, но не точно: Камеры перепутали музыканта из Петербурга с террористом
- Россиян предупредили, что мошенники стали красть деньги под видом соседей
- Гибридизация и ИИ вместо оператора: К чему приведет «война дронов»
- «Его право»: Лавров оценил отказ Мадьяра звонить Путину
- Тренд на переделку: Зачем экс-гитарист «Арии» прокачивает «Урал»
- В Госдуме призвали россиян пользоваться легальными VPN
- «Капля в море»: Чем поможет Украине тысяча дронов-копий «Гераней»
- «Мы остались без автобусов»: Разбитая дорога ударила по алтайским бабушкам
- В Турции девять человек погибли при стрельбе в школе
- СМИ: Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах