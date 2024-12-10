Продюсеры рассказали, на каких условиях фильм «Руки Вверх!» можно разблокировать

Первый директор и продюсер поп-группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов заявил, что причиной блокировки байопика про коллектив стали споры об авторских правах на звучащие в фильме песни «Чужие губы», «Ну где же вы, девчонки» и «Крошка моя».

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Как отметил Маликов в беседе с «Газетой.Ru», авторские права на эти песни принадлежали только ему до 2006 года, после чего он передал права на композиции музыкальному лейблу «Джем» и продюсеру Андрею Черкасову. Маликов подчеркнул, что с тех пор идут судебные разбирательства между Черкасовым и лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.

Сейчас фильм «Руки вверх!» по требованию Роскомнадзора исчез со всех онлайн-стримингов. Причина — судебный спор по поводу песен с издательством-правообладателем «Джем».

В свою очередь Черкасов выразил уверенность, что на сегодняшний день есть все шансы решить вопрос путем недолгих переговоров и восстановить доступ к фильму.

Сам Жуков в беседе с НСН ранее заявлял, что фильм «Руки вверх!» стал по-настоящему семейным кино, а его запрет на стриминг-платформах будет обязательно оспорен.

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ФОТО: ТАСС/ Бизнес Online/ Андрей Титов
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