«Порнофильмы» показали клип на песню на стихи Мандельштама

Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров представил клип на песню, написанную им на стихи Осипа Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать». Трек вошел в трибьют-проект поэту «Сохрани мою речь навсегда», приуроченный к 130-летию классика.

Как рассказал Котляров, за основу клипа он взял факт гибели Мандельштама в пересыльном лагере, куда он попал за стихотворение об Иосифе Сталине.

По словам музыканта, в городе, где он родился и живет, берет начало канал имени Москвы, который вручную строили такие же заключённые ГУЛАГа.

«Мы подумали, что было бы очень символично сопроводить нашу песню этими масштабными, величественными пейзажами — такими холодными и равнодушными к страданиям маленького безымянного человека. Только песня и только безмолвные обломки империи — два живых отпечатка того ужасающе мертвого времени», - пояснил артист.