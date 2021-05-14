«Порнофильмы» показали клип на песню на стихи Мандельштама

Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров представил клип на песню, написанную им на стихи Осипа Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать». Трек вошел в трибьют-проект поэту «Сохрани мою речь навсегда», приуроченный к 130-летию классика.

Как рассказал Котляров, за основу клипа он взял факт гибели Мандельштама в пересыльном лагере, куда он попал за стихотворение об Иосифе Сталине.

По словам музыканта, в городе, где он родился и живет, берет начало канал имени Москвы, который вручную строили такие же заключённые ГУЛАГа.

«Мы подумали, что было бы очень символично сопроводить нашу песню этими масштабными, величественными пейзажами — такими холодными и равнодушными к страданиям маленького безымянного человека. Только песня и только безмолвные обломки империи — два живых отпечатка того ужасающе мертвого времени», - пояснил артист.

Проект «Сохрани мою речь навсегда» вышел 14 января 2021 года, в пластинку вошел 21 трек, записанный такими музыкантами как Zoloto, Shortparis, IOWA, Noize MC, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, Леонид Агутин, «Мгзавреби», Александр Маноцков, Билли Новик и другие.

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ФОТО: Фото предоставлено группой "Порнофильмы"
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
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