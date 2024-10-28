Поплавская заявила, что Леди Гага украла «Песню Красной Шапочки»
Новый сингл американской певицы Леди Гаги «Disease» похож на песню из советского фильма «Про Красную Шапочку». Об этом в своём Telegram-канале заявила актриса и общественный деятель Яна Поплавская.
Артистка, сыгравшая в ленте 1977 года главную роль, опубликовала нарезку из фрагментов новой песни Леди Гаги и «Песни Красной Шапочки», которую 47 лет назад исполнила Ольга Рождественская.
«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?» — спросила Поплавская у своих подписчиков.
Ранее Поплавская заявила, что возвращение журналиста и телеведущего Владимира Познера на «Первый канал» является провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru