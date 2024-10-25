Леди Гага выпустила первую песню из нового альбома

Американская певица Леди Гага представила песню под названием «Disease».

«Секс вернулся»: Венецианский кинофестиваль озарили откровенная Николь Кидман и яркая Леди Гага

Сингл стал первой композицией из нового альбома певицы, дата релиза которого пока не объявлена. Название пластинки пока что также не раскрывается.

Кроме того, «Disease» стала первой сольной поп-композицией артистки за четыре года.

Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан рассказал, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПремьераМузыкаМузыкантыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры