Леди Гага выпустила первую песню из нового альбома

Сингл стал первой композицией из нового альбома певицы, дата релиза которого пока не объявлена. Название пластинки пока что также не раскрывается.

Кроме того, «Disease» стала первой сольной поп-композицией артистки за четыре года.

Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан рассказал, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

