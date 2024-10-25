Леди Гага выпустила первую песню из нового альбома
25 октября 202415:54
Американская певица Леди Гага представила песню под названием «Disease».
Сингл стал первой композицией из нового альбома певицы, дата релиза которого пока не объявлена. Название пластинки пока что также не раскрывается.
Кроме того, «Disease» стала первой сольной поп-композицией артистки за четыре года.
Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан рассказал, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru