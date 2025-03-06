Канадский диджей Deadmau5 продал права на всю свою музыку

Уточняется, что один из самых известных электронных музыкантов достиг соглашения с Create Music Group, которая получила права на более чем четыре тысячи релизов. Кроме того, в сделку вошёл собственный лейбл Циммермана Mau5trap.

Cоучредитель и гендиректор Create Music Group Джонатан Штраус заявил, что компания стала распорядителем «наследия, которое изменило музыку навсегда».

«Влияние Джоэла выходит далеко за рамки звука — его мастерство объединяет музыку, игры и технологии... Это больше, чем приобретение - это ответственность», - подчеркнул он.

Ранее американские рокеры Red Hot Chili Peppers решили продать права на своё творчество, оценив их в 350 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

