Канадский диджей Deadmau5 продал права на всю свою музыку
Канадский диджей и продюсер Джоэл Циммерман, более известный, как Deadmau5, продал права на всё своё творчество. Как сообщает Billboard Pro, сумма сделки составила 55 млн долларов США.
Уточняется, что один из самых известных электронных музыкантов достиг соглашения с Create Music Group, которая получила права на более чем четыре тысячи релизов. Кроме того, в сделку вошёл собственный лейбл Циммермана Mau5trap.
Cоучредитель и гендиректор Create Music Group Джонатан Штраус заявил, что компания стала распорядителем «наследия, которое изменило музыку навсегда».
«Влияние Джоэла выходит далеко за рамки звука — его мастерство объединяет музыку, игры и технологии... Это больше, чем приобретение - это ответственность», - подчеркнул он.
Ранее американские рокеры Red Hot Chili Peppers решили продать права на своё творчество, оценив их в 350 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru