Пол Маккартни призвал включить Джо Кокера в Зал славы рок-н-ролла

В своём обращении к фанатам легендарный экс-битл указал, что Кокер «был великим человеком и прекрасным певцом, с уникальным стилем».

«И хотя он, возможно, никогда не настаивал на попадание в Зал славы, я знаю, что он был бы чрезвычайно счастлив и благодарен оказаться там», - написал Маккартни.

Голосование за номинантов доступно на сайте Зала, финалисты будут объявлены в апреле.

Джо Кокер умер в декабре 2014 года на 71-м году жизни, сообщает RT. Обладатель премии Грэмми был номинирован на включение в Зал славы рок-н-ролла посмертно.

