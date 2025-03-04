Пол Маккартни призвал включить Джо Кокера в Зал славы рок-н-ролла
Британский певец Джо Кокер заслуживает включения в Зал славы рок-н-ролла. Как пишет Variety, об этом заявил Пол Маккартни.
В своём обращении к фанатам легендарный экс-битл указал, что Кокер «был великим человеком и прекрасным певцом, с уникальным стилем».
«И хотя он, возможно, никогда не настаивал на попадание в Зал славы, я знаю, что он был бы чрезвычайно счастлив и благодарен оказаться там», - написал Маккартни.
Голосование за номинантов доступно на сайте Зала, финалисты будут объявлены в апреле.
Джо Кокер умер в декабре 2014 года на 71-м году жизни, сообщает RT. Обладатель премии Грэмми был номинирован на включение в Зал славы рок-н-ролла посмертно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru