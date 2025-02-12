СМИ: Oasis и Мэрайя Кэри вошли в список номинантов Зала славы рок-н-ролла

Среди тех, кто в этом году впервые попал в бюллетень для голосования - хип-хоп-дуэт Outkast, группы Bad Company и Black Crowes, а также музыканты Билли Айдол и Джо Кокер.

Как напоминает издание, в дальнейшем за отобранных номинантом проголосует 1200 экспертов. Результаты голосования будут известны в конце апреля 2025 года.

Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, передает «Радиоточка НСН».

