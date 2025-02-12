СМИ: Oasis и Мэрайя Кэри вошли в список номинантов Зала славы рок-н-ролла
Мэрайя Кэри, Шер, Ленни Кравиц, Оззи Осборн и группа Oasis вошли в список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла за 2024 год, сообщает журнал Rolling Stone.
Среди тех, кто в этом году впервые попал в бюллетень для голосования - хип-хоп-дуэт Outkast, группы Bad Company и Black Crowes, а также музыканты Билли Айдол и Джо Кокер.
Как напоминает издание, в дальнейшем за отобранных номинантом проголосует 1200 экспертов. Результаты голосования будут известны в конце апреля 2025 года.
Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, передает «Радиоточка НСН».
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