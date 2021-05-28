Пол Маккартни и U2 стали самыми богатыми музыкантами в Британии
Британская газета The Sunday Times опубликовала ежегодный рейтинг самый богатых людей Соединенного королевства.
Среди музыкантов первое место занял сэр Пол Маккартни, его состояние журналисты оценили в 820 миллионов фунтов стерлингов. Группа U2 разделила с бывшим участником The Beatles первую строчку с состоянием в 620 миллионов фунтов стерлингов.
После них, на третьем месте - композитор Эндрю Ллойд Уэббер, откатившийся в сравнении с предыдущим рейтингом на третью строчку. За год Уэббер потерял 275 миллионов, его текущее состояние составляет 525 миллионов фунтов. На четвертой строчке рейтинга расположился Элтон Джон (375 миллионов), а за ним Мик Джаггер (295 миллионов).
Сведения о состоянии музыкантов собраны не только по доходам от музыкальной деятельности, но и от инвестиций в недвижимость или бизнес, но не включают конфиденциальную информацию. Такую как, например, количество денежных средств на банковских счетах.
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