Трамп заявил, что ему не нужна помощь НАТО в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от помощи НАТО в Ормузском проливе. Об этом сообщает RT.

Момент для Макрона: Почему НАТО и ЕК не взяли на саммит по Ормузскому проливу

По словам главы Белого дома, звонок из Севератлантического альянса поступил после того, как ситуация с проливом разрешилась.

«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они оказались бесполезны, когда понадобилась помощь», - написал американский лидер в соцсети Truth Social, в очередной раз назвав НАТО «бумажным тигром».

Ранее Трамп заявил, что намерен пересмотреть членство США в Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
