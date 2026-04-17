Трамп заявил, что ему не нужна помощь НАТО в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от помощи НАТО в Ормузском проливе. Об этом сообщает RT.
По словам главы Белого дома, звонок из Севератлантического альянса поступил после того, как ситуация с проливом разрешилась.
«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они оказались бесполезны, когда понадобилась помощь», - написал американский лидер в соцсети Truth Social, в очередной раз назвав НАТО «бумажным тигром».
Ранее Трамп заявил, что намерен пересмотреть членство США в Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
