Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме. Об этом АГН Москва сообщил бывший гитарист группы Дмитрий Гугучкин.

По его словам, такое решение было принято по просьбе родственников погибшего. Он не стал уточнять место и дату похорон, а также выразил сомнение, что кто-либо из близкого окружения покойного станет разглашать информацию.

О смерти лидера «Високосного года» стало известно накануне. Об этом рассказал директор группы Алексей Кан. Музыкант скончался в возрасте 46 лет в подмосковной больнице от остановки сердца, сообщает Москва 24.

Илья Калинников и группа «Високосный год» были известны по песне-саундтреку к сериалу «Дальнобойщики» — «Тихий огонёк». Кроме того у коллектива был целый ряд композиций, которые запомнились и полюбились публике — среди них «Метро», «Лучшaя песня о любви», «Тихий огонек», «Декабрь» и другие.

