«Почему она должна выигрывать?» Марголис о результатах Манижи на «Евровидении»

В субботу, 22 мая, состоялся финал конкурса «Евровидения». Представительница России певица Манижа с песней «Russian Woman» заняла девятое место.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис задался вопросом, почему все решили, что Манижа должна была выиграть на «Евровидении».

«Да некому там никого засуживать, нет таких размышлений в Европе. Я там живу и поэтому понимаю, что там никто в такой плоскости не смотрит. «Евровидение» для Европы – карнавальная история, развлекуха одного вечера. Зачастую люди фоном смотрят «Евровидение» в барах, и они реагируют в реальном времени: просто прикольно, понравился номер, отправил эсэмэсочку, если захотел. Что касается Манижи, я предсказывал, что она будет в десятке, вот она в десятке и есть. А что такого? Почему она должна выигрывать, я не пойму? Наоборот, у нее по смыслу и подаче достаточно сложный номер для «Евровидения», а он все-таки попал в десятку! И нормально» - отметил он.

Говоря о победе рок-группы Maneskin из Италии, Марголис предположил, что расценивать это как новую волну популяризации рок-музыки не приходится.

«Победа итальянцев напрямую никакого отношения к рок-музыке не имеет. И потом такие победители в истории «Евровидения» уже были, можно тех же Lordi вспомнить. И эти итальянцы, они весьма условные рокеры, это скорее такой приэстрадненный глэм, такой глэм-рок. Я сомневаюсь, что победа на «Евровидении» поможет группе Maneskin выйти на широкую аудиторию, не евровизионную. Послушайте, уж чего-чего, а рока в Европе хватает в исполнении тех, кто на «Евровидение» не выступает. Короче, победила группа «Звери» итальянская», - резюмировал музыкальный критик.

По его словам, победа Maneskin – это курс на сближение двух основных конкурсов Европы: «Сан-Ремо» и «Евровидения».

«Победили за долгое время впервые те же люди, которые выиграли «Сан-Ремо». А «Сан-Ремо» - по умолчанию основной противовес «Евровидению», поэтому те же итальянцы были на «Евровидение», потом уходили с него, долго не выступали, несмотря на то, что были одними из соучредителей конкурса. «Евровидение» и «Сан-Ремо» пересекались в бизнес-плоскости, и итальянцы до сих пор считают, что именно «Сан-Ремо» - это главный европейский конкурс. И хотя и считается, что голосование честное и объективное, но, возможно, в этом проявился дискурс на сближение «Евровидения» и «Сан-Ремо». И сделано это, чтобы легитимировать «Сан-Ремо», поскольку первое место «Евровидения» занял тот же победитель, который выиграл «Сан-Ремо», - добавил Марголис.

На «Евровидении-2021» первое место заняла Италия, второе место досталось Франции, бронзу забрала Швейцария. Песенный конкурс в этом году прошел в Роттердаме на арене Ahoy.

