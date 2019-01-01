Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной

Компания «СМС сервисы», которая официально занималась подсчетом голосов зрителей в финале шоу «Голос.Дети» Первого канала огласила результаты проверки голосования. Как пишет сайт KP.Ru, чтобы исключить возможность ошибки или подтасовки специалисты компании из Санкт-Петербурга перепроверили и обработали все звонки и СМС-сообщения телезрителей, которые те отсылали в прямом эфире программы. После внутреннего аудита была исключена возможность ошибки или подтасовки результатов голосования.

Кроме того, как отметили специалисты, хакерских атак во время голосования не было, а каждый телефонный номер голосующих был зарегистрирован. Таким образом, победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой, в справедливости которой сомневались поклонники шоу, оказалась честной и заслуженной.