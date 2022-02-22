Пневмослон стал лучшей группой премии «Чартова дюжина 2022»

Победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Лучшая группа» признан Пневмослон.

В числе других претендентов на победу в этой престижной номинации были «Операция пластилин», «Би-2», «Anacondaz» и Кипелов.

«Согласно второму началу термодинамики, энтропия не уменьшается. Что это значит для нас? Это значит, что наше внутреннее напряжение и стресс сами по себе никуда не выходят. Наша миссия, миссия группы "Пневмослон" - быть неким проводником для всех ваших тревог и страхов, чтобы выкидывать их на*** туда, в открытый космос, далеко. А для космоса все наши переживания и тревоги – это пшик», - сказал со сцены лидер лучшей группы года, по традиции так и не снявший свою фирменную маску.

«Повод угореть!» Пневмослон пообещал небывалый перформанс на «Чартовой дюжине»

Пневмослон сегодня выступал на сцене Adrenaline STADIUM, где проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио», и устроил яркий перформанс.

Таким образом, названы победители во всех 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием. В рамках большого трёхчасового шоу на сцену вышли восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.

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ФОТО: Олег Цуриков
ТЕГИ:ПремияРок-фестивальЧартова Дюжина
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