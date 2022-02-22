Пневмослон стал лучшей группой премии «Чартова дюжина 2022»

Победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Лучшая группа» признан Пневмослон.

В числе других претендентов на победу в этой престижной номинации были «Операция пластилин», «Би-2», «Anacondaz» и Кипелов.

«Согласно второму началу термодинамики, энтропия не уменьшается. Что это значит для нас? Это значит, что наше внутреннее напряжение и стресс сами по себе никуда не выходят. Наша миссия, миссия группы "Пневмослон" - быть неким проводником для всех ваших тревог и страхов, чтобы выкидывать их на*** туда, в открытый космос, далеко. А для космоса все наши переживания и тревоги – это пшик», - сказал со сцены лидер лучшей группы года, по традиции так и не снявший свою фирменную маску.