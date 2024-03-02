Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню

Внучатая племянница певицы Надежды Бабкиной, молодая артистка Ксения Аверьянова выпустила свою первую песню.

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Певица творит под псевдонимом AVERYANOVA. Она дебютировала с поп-композицией под названием «Сердце на замок»

СМИ пишут, что помимо музыки, Ксения участвовала в съемках полудокументального фильма о событиях в Донбассе.

Ранее певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню «Глаз-алмаз» в день релиза альбома Аллы Пугачевой, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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