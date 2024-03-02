Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
2 марта 202418:51
Внучатая племянница певицы Надежды Бабкиной, молодая артистка Ксения Аверьянова выпустила свою первую песню.
Певица творит под псевдонимом AVERYANOVA. Она дебютировала с поп-композицией под названием «Сердце на замок»
СМИ пишут, что помимо музыки, Ксения участвовала в съемках полудокументального фильма о событиях в Донбассе.
Ранее певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню «Глаз-алмаз» в день релиза альбома Аллы Пугачевой, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
- Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Певица Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда
- Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта
- В торговом центре под Пензой начался сильный пожар
- Без страховки: Расследование по «Северным потокам» помешают «замылить»
- Бондарчук допустил трансформации франшизы «Лед» в будущем
- Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru