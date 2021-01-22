Письмо Гребенщикова с жалобой на цензуру выставили во дворце
Ленинградскому рок-клубу исполнилось 40 лет, в честь юбилея в Санкт-Петербурге в Строгановском дворце открылась фотовыставка, на которой представлены раритетные экспонаты.
Одним из них стало письмо солиста «Аквариума» Бориса Гребенщикова первому президенту Ленинградского рок-клуба, в котором он жалуется, что молодым музыкантам не дают выступать.
Также в экспозиции представлены пригласительные на фестивали, рекламные афиши того времени и снимки самых первых концертов групп «Кино» и «Аквариум».
Выставка продлится до 10 мая.
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