«Пишет песни сама»: На концерте Майданова выступит его 13-летняя дочь Влада

Заслуженный артист, автор-исполнитель Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал о сюрпризах предстоящих юбилейных концертов.

«На сцену, скорее всего, выйдет Влада Майданова, моя дочь, которой исполнилось 13 лет. Я думал, что она будет стартовать в 15-18 лет, чуть позже, она абсолютно творческий ребенок, продолжатель династии, я буду ей всячески помогать, не вижу в этом ничего плохого. Все родители хотят, чтобы дети стартовали с высшей точки, чем они. Влада не дождалась тех лет, я еще песен приготовил – думаю, сейчас она подрастет, совсем окрепнет, а Влада решила по-другому – ей исполнилось 13 и она начала писать свои песни, абсолютно недетские», - рассказал он.

19 февраля в Санкт-Петербурге и 23 февраля в Москве состоятся традиционные февральские концерты исполнителя, где прозвучат не только любимые радиохиты из разных альбомов Дениса Майданова, но и полюбившиеся зрителям новые песни из его девятого альбома «Я остаюсь».

