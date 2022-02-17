«Пишет песни сама»: На концерте Майданова выступит его 13-летняя дочь Влада
Заслуженный артист признался, что будет всячески помогать дочери на творческом пути.
Заслуженный артист, автор-исполнитель Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал о сюрпризах предстоящих юбилейных концертов.
«На сцену, скорее всего, выйдет Влада Майданова, моя дочь, которой исполнилось 13 лет. Я думал, что она будет стартовать в 15-18 лет, чуть позже, она абсолютно творческий ребенок, продолжатель династии, я буду ей всячески помогать, не вижу в этом ничего плохого. Все родители хотят, чтобы дети стартовали с высшей точки, чем они. Влада не дождалась тех лет, я еще песен приготовил – думаю, сейчас она подрастет, совсем окрепнет, а Влада решила по-другому – ей исполнилось 13 и она начала писать свои песни, абсолютно недетские», - рассказал он.
19 февраля в Санкт-Петербурге и 23 февраля в Москве состоятся традиционные февральские концерты исполнителя, где прозвучат не только любимые радиохиты из разных альбомов Дениса Майданова, но и полюбившиеся зрителям новые песни из его девятого альбома «Я остаюсь».
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