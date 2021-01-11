Пианистка Осетинская даст концерт в «Зарядье»
Пианистка Полина Осетинская выступит в зале «Зарядье» 21 января. В программе концерта – Увертюра к опере Шумана «Геновева», Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Шумана и Симфония №6 фа мажор («Пасторальная») Бетховена.
Осетинская выступит в сопровождении госоркестра России имени Светланова, за дирижерский пульт встанет бывший музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников.
Полина Осетинская – одна из наиболее ярких отечественных исполнительниц, добившаяся успеха за рубежом. Она играет в Карнеги-холл, венском Мюзикферайн, лондонском Барбикан, римском Театро Арджентина. Сотрудничает с оркестром MusicAeterna, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Токийским филармоническим оркестром.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Пахмутова и Добронравов вылечились от COVID-19
- Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19 каникулами и морозами
- Казахстан временно прервал транзит нефти через Россию
- Пашинян прибыл на переговоры по Карабаху в Москву
- Индекс Мосбиржи побил новый исторический рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru