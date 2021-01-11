Пианистка Осетинская даст концерт в «Зарядье»

Пианистка Полина Осетинская выступит в зале «Зарядье» 21 января. В программе концерта – Увертюра к опере Шумана «Геновева», Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Шумана и Симфония №6 фа мажор («Пасторальная») Бетховена.

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Осетинская выступит в сопровождении госоркестра России имени Светланова, за дирижерский пульт встанет бывший музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников.

Полина Осетинская – одна из наиболее ярких отечественных исполнительниц, добившаяся успеха за рубежом. Она играет в Карнеги-холл, венском Мюзикферайн, лондонском Барбикан, римском Театро Арджентина. Сотрудничает с оркестром MusicAeterna, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Токийским филармоническим оркестром.


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ФОТО: Зал "Зарядье"
ТЕГИ:Концерт
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