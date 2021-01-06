Церемонию «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19

Проведение 63-й церемонии вручения музыкальной премии “Грэмми” перенесли с 31 января на 14 марта из-за ситуации с распространением в Лос-Анджелесе коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.

В академии пояснили, что приняли такое решение после «вдумчивых обсуждений» с медицинскими экспертами и добавили, что «нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества».