Церемонию «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19

Проведение 63-й церемонии вручения музыкальной премии “Грэмми” перенесли с 31 января на 14 марта из-за ситуации с распространением в Лос-Анджелесе коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.

В академии пояснили, что приняли такое решение после «вдумчивых обсуждений» с медицинскими экспертами и добавили, что «нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества».

Российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на «Грэмми»

Среди номинантов американская певица Бейонсе претендует на премию сразу в девяти номициях. Из России выделился пианист Даниил Трифонов за исполнение партии в проекте «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».



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