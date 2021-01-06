Церемонию «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19
Проведение 63-й церемонии вручения музыкальной премии “Грэмми” перенесли с 31 января на 14 марта из-за ситуации с распространением в Лос-Анджелесе коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.
В академии пояснили, что приняли такое решение после «вдумчивых обсуждений» с медицинскими экспертами и добавили, что «нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества».
Среди номинантов американская певица Бейонсе претендует на премию сразу в девяти номициях. Из России выделился пианист Даниил Трифонов за исполнение партии в проекте «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Церемонию «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19
- Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков
- Лукашенко рассказал о своем отношении к Путину
- Конгрессмен США заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer
- В России выявили 24 217 случаев заболевания COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru