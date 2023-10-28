Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

На 97-ом году жизни скончалась актриса Дарья Пешкова, сообщили в пресс-службе театра Вахтангова.

Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты» Нина Кирьякова

Артистка была внучкой писателя Максима Горького.

В театре Вахтангова она прослужила больше 70 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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