Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова
28 октября 202318:10
На 97-ом году жизни скончалась актриса Дарья Пешкова, сообщили в пресс-службе театра Вахтангова.
Артистка была внучкой писателя Максима Горького.
В театре Вахтангова она прослужила больше 70 лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru