Певица Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге

Выступление должно было состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Представитель артистки сообщил, что проводить выступление «нецелесообразно». Назвать точную причину он отказался и попросил обратиться к организаторам.



Во Дворце молодежи журналистам подтвердили, что концерт был отменен по техническим причинам.

Ранее певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) вернулась к концертной деятельности после долгого отсутствия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

