Певица Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге
Концерт исполнительницы хита «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой отменили в Екатеринбурге, сообщает местный портал E1.RU.
Выступление должно было состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Представитель артистки сообщил, что проводить выступление «нецелесообразно». Назвать точную причину он отказался и попросил обратиться к организаторам.
Во Дворце молодежи журналистам подтвердили, что концерт был отменен по техническим причинам.
Ранее певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) вернулась к концертной деятельности после долгого отсутствия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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