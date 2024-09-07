Певица Татьяна Куртукова отменила свой концерт в Екатеринбурге

Концерт исполнительницы хита «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой отменили в Екатеринбурге, сообщает местный портал E1.RU.

«Пикачу» против квадроберов: Скандал с Mia Boyka грозит «отменой» певицы

Выступление должно было состояться 23 сентября во Дворце молодежи. Представитель артистки сообщил, что проводить выступление «нецелесообразно». Назвать точную причину он отказался и попросил обратиться к организаторам.

Во Дворце молодежи журналистам подтвердили, что концерт был отменен по техническим причинам.

Ранее певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) вернулась к концертной деятельности после долгого отсутствия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:МузыкаЕкатеринбургКонцертМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры