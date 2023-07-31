«Эпидемия» пообещала сыграть любимые песни на концерте «Молодых Ветров»
Группа «Эпидемия» в эфире НСН пригласила всех на гала-концерт «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Хэдлайнер гала-концерта конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «Эпидемия» в эфире НСН пообещала сыграть на концерте любимые фанатами песни.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих.
«Всем привет, друзья. Это группа «Эпидемия». Мы приглашаем вас 5 августа в московский клуб «Урбан», где пройдет финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», а мы там станем специальными гостями и сыграем ваши любимые песни. Поддержите молодых музыкантов и насладитесь лучшей музыкой со всей страны», - призвали музыканты.
Ранее организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия 5 августа станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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