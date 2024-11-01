Певица Лобода готова выступать для россиян за 15 млн рублей

Также заказчик должен оплатить ей перелет бизнес-классом, а ее помощникам – экономом, в любую страну, где будет проходить корпоратив, кроме России.

Ранее Лобода выгнала зрительницу со своего концерта в Ереване из-за отказа той публично поддержать Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

