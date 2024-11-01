Певица Лобода готова выступать для россиян за 15 млн рублей
Украинская певица Светлана Лобода, осудившая действия РФ в спецоперации на Украине, принимает заказы на корпоративы от россиян за границей, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, певица просит за часовое выступление €140 тысяч. За эту сумму она исполнит часовую программу, где споет свои хиты на русском языке. Также Лобода требует пятизвездочный отель с 18 номерами: один люкс, полулюкс и 16 стандартных для себя и своей команды.
Также заказчик должен оплатить ей перелет бизнес-классом, а ее помощникам – экономом, в любую страну, где будет проходить корпоратив, кроме России.
Ранее Лобода выгнала зрительницу со своего концерта в Ереване из-за отказа той публично поддержать Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В поселке под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
- Два аппарата «Ионосфера-М» и 53 спутника запустят с космодрома Восточный 5 ноября
- Россиянка Захарова не прошла в полуфинал турнира WTA в Гонконге
- В российских школах могут ввести оценки за поведение
- Умер бывший скрипач «Крематория» Максим Гусельщиков
- Дрон ВСУ атаковал авто советника главы ДНР Кимаковского
- Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы
- Попова предупредила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
- СМИ: Экспорт дизеля из РФ упал до минимума с октября 2020 года
- Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru