Певица Лобода готова выступать для россиян за 15 млн рублей

Украинская певица Светлана Лобода, осудившая действия РФ в спецоперации на Украине, принимает заказы на корпоративы от россиян за границей, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, певица просит за часовое выступление €140 тысяч. За эту сумму она исполнит часовую программу, где споет свои хиты на русском языке. Также Лобода требует пятизвездочный отель с 18 номерами: один люкс, полулюкс и 16 стандартных для себя и своей команды.

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Также заказчик должен оплатить ей перелет бизнес-классом, а ее помощникам – экономом, в любую страну, где будет проходить корпоратив, кроме России.

Ранее Лобода выгнала зрительницу со своего концерта в Ереване из-за отказа той публично поддержать Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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