Бейонсе назвала новый альбом «Cowboy Carter»
Американская певица Бейонсе объявила, её новый альбом, ранее фигурировавший под именем «Renaissance: Act II», будет называться «Cowboy Carter».
В своих соцсетях исполнительница напомнила, что её кантри-пластика выйдет 29 марта. Полный трек-лист релиза пока не раскрыт, но известно, что в него войдут синглы «Texas Hold’Em» и «16 Carriages».
На официальном сайте Бейонсе уже открыт предзаказ нового альбома «Cowboy Carter», который, кроме цифровых версий, будет доступен как на виниле, так и на CD.
Ранее латиноамериканская поп-певица Шакира заявила, что на её новом альбоме «Las Mujeres Ya No Lloran» появится песня, которую она исполнила вместе со своими сыновьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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