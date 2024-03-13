Бейонсе назвала новый альбом «Cowboy Carter»

В своих соцсетях исполнительница напомнила, что её кантри-пластика выйдет 29 марта. Полный трек-лист релиза пока не раскрыт, но известно, что в него войдут синглы «Texas Hold’Em» и «16 Carriages».

На официальном сайте Бейонсе уже открыт предзаказ нового альбома «Cowboy Carter», который, кроме цифровых версий, будет доступен как на виниле, так и на CD.

Ранее латиноамериканская поп-певица Шакира заявила, что на её новом альбоме «Las Mujeres Ya No Lloran» появится песня, которую она исполнила вместе со своими сыновьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

