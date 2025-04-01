Певица Дэя представила трек «Красивый парень»
Российская певица Дэя презентовала новую композицию «Красивый парень». Новинка вышла 28 марта на всех цифровых площадках и уже собрала несколько тысяч просмотров. Певица рассказала НСН, что песня - о влюбленности главной героини к красивому парню, в связи с чем она переживает целую гамму эмоций, от страсти до отчаяния и надежды.
«Эта песня не просто о красивом парне – эта песня о любви, живущей в сердце каждой девушки, о мечтах, которые кажутся такими близкими и в то же время недостижимыми. Каждая девушка мечтает о красивой любви и большом чувстве, создавая в своей голове его идеальный образ. За внешностью важно разглядеть и понять душу, ведь только это сделает отношения по-настоящему близкими», – отмечает певица.
Ранее Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказали НСН, что не поклонники коллабораций, однако готовы охотно сотрудничать с талантливыми друзьями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru