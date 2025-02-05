Певица Чичерина призвала не делать из «Интервидения» подделку под «Евровидение»
Российская певица Юлия Чичерина призвала не делать из нового музыкального конкурса «Интервидение» подделку под «Евровидение», а также не стараться копировать западное искусство, сообщает «Абзац».
Она считает, что Россию на первом конкурсе «Интервидение» должна представлять песня про бойцов, участвующих в спецоперации, так как 2025-й объявлен в РФ – годом защитника Отечества.
«У нас свой путь», - подчеркнула певица.
Она также отметила, что участвовать в конкурсе должны сильнейшие таланты, а не те, кого продвигают продюсеры. Только тогда, по словам Чичериной, возможен расцвет русской музыки.
Ранее стало известно, что музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдёт в Москве и Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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