Певица Чичерина призвала не делать из «Интервидения» подделку под «Евровидение»

Российская певица Юлия Чичерина призвала не делать из нового музыкального конкурса «Интервидение» подделку под «Евровидение», а также не стараться копировать западное искусство, сообщает «Абзац».

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Она считает, что Россию на первом конкурсе «Интервидение» должна представлять песня про бойцов, участвующих в спецоперации, так как 2025-й объявлен в РФ – годом защитника Отечества.

«У нас свой путь», - подчеркнула певица.

Она также отметила, что участвовать в конкурсе должны сильнейшие таланты, а не те, кого продвигают продюсеры. Только тогда, по словам Чичериной, возможен расцвет русской музыки.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдёт в Москве и Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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