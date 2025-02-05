Певица Чичерина призвала не делать из «Интервидения» подделку под «Евровидение»

Она считает, что Россию на первом конкурсе «Интервидение» должна представлять песня про бойцов, участвующих в спецоперации, так как 2025-й объявлен в РФ – годом защитника Отечества.

«У нас свой путь», - подчеркнула певица.

Она также отметила, что участвовать в конкурсе должны сильнейшие таланты, а не те, кого продвигают продюсеры. Только тогда, по словам Чичериной, возможен расцвет русской музыки.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдёт в Москве и Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

