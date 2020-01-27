Певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырёх основных номинациях
18-летняя американская певица Билли Айлиш стала главным триумфатором премии «Грэмми», победив сразу в четырех основных номинациях. Её композиция Bad Guy стала лучшей песней и лучшей записью, а пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» - лучшим альбомом года. С нею певица также выиграла в номинации «Лучший новый исполнитель года», сообщается на официальном сайте премии.
Кроме того, Билли Айлиш также покорилась номинация «Лучший вокальный поп-альбом».
Три награды получила певица Лиззо, две награды «Грэмми» у рэпера Lil Nas. Нагрда ыза лучший саундтрек удостоилась исландка Хильдур Гуднадоуттир (сериал «Чернобыль»).
Как отмечают «Известия», в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила жена экс-президента США Мишель Обама.
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