Певица Ани Лорак выходит замуж
Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) выходит замуж за своего испанского друга, манекенщика и тренера по йоге Исаака Виджраку, сообщает журнал Super.ru.
До этого 46-летняя артистка была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, но пара рассталась в 2019 году. Поводом для развода стало видео, на котором предприниматель танцевал в компании молодых девушек в то время, когда его супруга зарабатывала деньги на гастролях.
На этот раз уже Лорак выложила ролик, на котором её друг стоит перед ней на коленях и просит стать его женой.
Ранее стало известно, что Лана Дель Рей тайно вышла замуж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru