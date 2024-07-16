Певица Адель заявила о желании на время уйти из музыки

По её словам, у неё вообще нет каких-либо планов относительно новой музыки, так как она намерена взять перерыв.

«Мне нужен большой перерыв... Я хочу переключиться на другие творческие дела, хотя бы на некоторое время», - заключила она.

Ранее Адель прервала интервью с австралийским журналистом Мэттом Дорнаном и ушла из-за того, что он не слушал её альбом «30», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».