Певица Адель заявила о желании на время уйти из музыки
16 июля 202419:43
Британская певица Адель в интервью ZDF заявила, что в ближайшее время не планирует записывать новые песни.
По её словам, у неё вообще нет каких-либо планов относительно новой музыки, так как она намерена взять перерыв.
«Мне нужен большой перерыв... Я хочу переключиться на другие творческие дела, хотя бы на некоторое время», - заключила она.
Ранее Адель прервала интервью с австралийским журналистом Мэттом Дорнаном и ушла из-за того, что он не слушал её альбом «30», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru