Кэти Перри анонсировала седьмой студийный альбом

Седьмой студийный лонгплей получил название «143». Параллельно с анонсом пластинки Перри представила первыц сингл «Woman's World», а также показала ещё три трека, в том числе фиты с рэперами 21 Savage и Doechii.

Певица напомнила, что намеревалась выпустить два альбома: танцевальный и акустический.

«Акустический я ещё не записала... но я наконец-таки закончила танцевальный альбом» - заключила Перри.

Ранее американский актёр и певец Уилл Смит представил новый трек «You Can Make It», посвящённый всем, кто борется с невзгодами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

