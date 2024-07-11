Кэти Перри анонсировала седьмой студийный альбом

Новый альбом американской певицы Кэти Перри выйдет 20 сентября 2024 года. Об этом исполнительница заявила в своих соцсетях.

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Седьмой студийный лонгплей получил название «143». Параллельно с анонсом пластинки Перри представила первыц сингл «Woman's World», а также показала ещё три трека, в том числе фиты с рэперами 21 Savage и Doechii.

Певица напомнила, что намеревалась выпустить два альбома: танцевальный и акустический.

«Акустический я ещё не записала... но я наконец-таки закончила танцевальный альбом» - заключила Перри.

Ранее американский актёр и певец Уилл Смит представил новый трек «You Can Make It», посвящённый всем, кто борется с невзгодами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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