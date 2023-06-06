Певец Юрий Антонов опроверг слухи о госпитализации после сердечного приступа

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС.

СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована

По информации агентства, Антонов находится дома.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что певец был госпитализирован из-за сердечного приступа, но выписался из больницы раньше положенного срока из-за того, что у него дома шел ремонт.

Ранее сообщалось, что Антонов продолжает реабилитацию из-за постоянных болей в ноге в России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Мокрушин
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