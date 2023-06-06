Певец Юрий Антонов опроверг слухи о госпитализации после сердечного приступа
6 июня 202310:51
Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС.
По информации агентства, Антонов находится дома.
Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что певец был госпитализирован из-за сердечного приступа, но выписался из больницы раньше положенного срока из-за того, что у него дома шел ремонт.
Ранее сообщалось, что Антонов продолжает реабилитацию из-за постоянных болей в ноге в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru