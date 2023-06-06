Певец Юрий Антонов опроверг слухи о госпитализации после сердечного приступа

По информации агентства, Антонов находится дома.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что певец был госпитализирован из-за сердечного приступа, но выписался из больницы раньше положенного срока из-за того, что у него дома шел ремонт.

Ранее сообщалось, что Антонов продолжает реабилитацию из-за постоянных болей в ноге в России, напоминает «Радиоточка НСН».

