СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 84-летняя актриса в сознании и находится в реанимацию, куда её доставили, чтобы избежать ухудшения состояния.

Сообщается, что за экс-женой Бари Алибасова наблюдают неврологи, которые подозревают инсульт.

Ранее певица Слава объяснила своим поклонникам, что попала в больницу из-за затяжного бронхита, который она переносила на ногах, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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