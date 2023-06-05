СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована
5 июня 202316:30
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 84-летняя актриса в сознании и находится в реанимацию, куда её доставили, чтобы избежать ухудшения состояния.
Сообщается, что за экс-женой Бари Алибасова наблюдают неврологи, которые подозревают инсульт.
Ранее певица Слава объяснила своим поклонникам, что попала в больницу из-за затяжного бронхита, который она переносила на ногах, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru