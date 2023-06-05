СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована

По данным канала, 84-летняя актриса в сознании и находится в реанимацию, куда её доставили, чтобы избежать ухудшения состояния.

Сообщается, что за экс-женой Бари Алибасова наблюдают неврологи, которые подозревают инсульт.

Ранее певица Слава объяснила своим поклонникам, что попала в больницу из-за затяжного бронхита, который она переносила на ногах, сообщает «Свободная пресса».