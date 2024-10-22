Певец TSOY выпустит коллаборацию с к-поп бэндом X:IN

По словам певца, от такого сотрудничества он получил огромное удовольствие. Группа X:IN, состоящая из пяти участниц из Южной Кореи, Индии и России, в свою очередь поблагодарила исполнителя за «увлекательный опыт».

Дата релиза сингла «Сеул – Москва» назначена на 25 октября.

Ранее один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в интервью The Sun раскрыл настоящую причину отказа от гастролей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

