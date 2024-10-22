Певец TSOY выпустит коллаборацию с к-поп бэндом X:IN
Музыкант Анатолий Цой (TSOY) записал трек и клип совместно с корейской к-поп группой X:IN.
Это первая подобная музыкальная коллаборация. Сингл получился танцевальным и запоминающимся, он отражает насыщенную артистическую жизнь каждого из участников.
Сам Цой отметил, что фит «родился буквально за пару дней». По его словам, текст и аранжировку писала полностью российская сторона. Над анаржировкой Цой работал с Романом Bestseller, а текст музыкант писал совместно с дуэтом ManuKian Twins.
По словам певца, от такого сотрудничества он получил огромное удовольствие. Группа X:IN, состоящая из пяти участниц из Южной Кореи, Индии и России, в свою очередь поблагодарила исполнителя за «увлекательный опыт».
Дата релиза сингла «Сеул – Москва» назначена на 25 октября.
Ранее один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в интервью The Sun раскрыл настоящую причину отказа от гастролей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
- Певец TSOY выпустит коллаборацию с к-поп бэндом X:IN
- НБКИ: Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре упало на 16%
- Европарламент одобрил кредит Украине за счет замороженных активов России
- СМИ: Бедрос Киркоров заявил о проблемах со здоровьем
- Киргизия подтвердила участие президента в саммите БРИКС в Казани
- «Когда-нибудь мы встретимся»: Земфира не исключила свой концерт в России
- СМИ: Акция «Россия мне не враг» прошла во Франции и Италии
- Том Йорк ответил фанатам, желающим возвращения Radiohead
- СМИ: Суд обязал владельца бутовских коз изменить условия содержания животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru