Певец TSOY выпустит коллаборацию с к-поп бэндом X:IN

Музыкант Анатолий Цой (TSOY) записал трек и клип совместно с корейской к-поп группой X:IN.

Это первая подобная музыкальная коллаборация. Сингл получился танцевальным и запоминающимся, он отражает насыщенную артистическую жизнь каждого из участников.

Сам Цой отметил, что фит «родился буквально за пару дней». По его словам, текст и аранжировку писала полностью российская сторона. Над анаржировкой Цой работал с Романом Bestseller, а текст музыкант писал совместно с дуэтом ManuKian Twins.

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По словам певца, от такого сотрудничества он получил огромное удовольствие. Группа X:IN, состоящая из пяти участниц из Южной Кореи, Индии и России, в свою очередь поблагодарила исполнителя за «увлекательный опыт».

Дата релиза сингла «Сеул – Москва» назначена на 25 октября.

Ранее один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в интервью The Sun раскрыл настоящую причину отказа от гастролей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Анатолия Цоя
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