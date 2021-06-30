Певец The Weeknd станет «Идолом»

Певец The Weeknd сыграет главную роль в сериале «Идол», который готовит к выпуску американский телеканал HBO.

Тв-шоу расскажет историю о поп-певице, которая завела роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе. Позже выясняется, что он – лидер тайной секты.

Кроме главное роли The Weeknd в это мпроекте выступит, как соавтор сценария и исполнительный продюсер.

Ранее альбом The Weeknd «After Hours» собрал 7 миллиардов прослушиваний на аудио- и видеосервисах по всему миру. Одной из самых популярных песен стала «Blinding Lights».

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Фото: Instagram/theweeknd
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