Певец The Weeknd станет «Идолом»
Певец The Weeknd сыграет главную роль в сериале «Идол», который готовит к выпуску американский телеканал HBO.
Тв-шоу расскажет историю о поп-певице, которая завела роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе. Позже выясняется, что он – лидер тайной секты.
Кроме главное роли The Weeknd в это мпроекте выступит, как соавтор сценария и исполнительный продюсер.
Ранее альбом The Weeknd «After Hours» собрал 7 миллиардов прослушиваний на аудио- и видеосервисах по всему миру. Одной из самых популярных песен стала «Blinding Lights».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Власти Кузбасса молниеносно отреагировали на угрозы женщине, пожаловавшейся Путину
- Более 50 кораблей и подлодок Балтфлота примут участиве в параде в честь Дня ВМФ
- Путин выступил за перевод части федеральных структур в Сибирь
- Самолеты «Аэрофлота» с 11 июля начнут летать в Пафос
- Жирует: Омские власти объяснили отмену выплаты ветерану после жалобы Путину
- «Незаменимых нет». Путин ответил на вопрос о преемнике
- «Прямую линию с Путиным» атаковали хакеры
- Роскосмос предупредил об опасном сближении «Прогресса» с объектами Маска
- СМИ: в РФС выступили за ужесточение лимита на легионеров
- Кадыров сделал замечание журналистам, задающим вопросы Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru