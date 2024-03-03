Алла Пугачева выпустила песню «Не беспокойся за меня»
Певица Алла Пугачева 3 марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня» на свои собственные стихи.
Композицию обнародовал бывший муж певицы Филипп Киркоров. Он поблагодарил экс-супругу за новую песню.
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея»,- написал Киркоров в своих соцсетях.
В клипе на песню показаны кадры из концертов Примадонны. Исполнительница поет, что ей приснился бой, но кто-то вынес ее из огня.
В пятницу в Сети появился новый альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S». Пластинка включает 20 песен, в том числе хиты прошлых лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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