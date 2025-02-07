Певец Post Malone выпустит альбом с каверами песен Nirvana

Пластинка «Post Malone Tribute To Nirvana» увидит свет в День музыкального магазина, который в 2025 году будет отмечаться 12 апреля.

Известно, что в релиз войдет 14 песен Nirvana, в том числе «Drain You», «Come As You Are», «Lithium» и «On A Plane». Все они были исполнены Post Malone в рамках онлайн-концерта. Именно живые версии и представят слушателям.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил «Радиоточке НСН», что лидер группы Nirvana Курт Кобейн начал новую эпоху в рок-музыке, открыв дорогу к славе многим альтернативным музыкантам.

