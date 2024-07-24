От «Бременских» до «Летучего корабля»: Галанин о любимых песнях юности
Сергей Галанин признался НСН, что до сих пор иногда исполняет на концертах песни из советских кинофильмов, а Билли Новику в юности нравились песни «Руки Вверх» и Nirvana.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в интервью НСН, какие песни он любил исполнять в юности в компании друзей. По словам музыканта, ему всегда нравились песни из советского кино и мультфильмов.
«Я поклонник хорошего советского кино. Мы пели по большей части песни из фильмов 1950-х, 1960-х и 1970-х годов, до сих пор продолжаем их исполнять и даже иногда играем на концертах. Например, фильмы “Сверстницы”, “Земля Санникова”, комедии Гайдая, фильмы о войне, о любви и производстве одновременно. Это нечто настолько интересное, качественное, душевное и человеческое, что живет до сих пор. Смотрите хорошие фильмы, и проблем с хорошими песнями не будет. Вместе с тем будет нечестно не вспомнить и советские мультфильмы, из любимых — “Бременские музыканты” и “Летучий корабль”. Все это замечательно пелось под гитару, особенно в компании и под хорошую закуску. Низкий поклон всем советским композиторам, тем, кто жив, дай Бог здоровья. Перечислять их — не хватит никакого времени», — сказал рок-музыкант.
В свою очередь основатель группы «Billy’s Band» Билли Новик, чья юность пришлась на 1990-е годы, вспомнил русские и зарубежные хиты того времени.
«В 90-е пошел поток иностранщины, поэтому все расслоилось. Из русского мне нравились “Руки Вверх”, песня “Осень” трио “Лицей”, “Маленькая страна” Наташи Королевой. Нравилась и композиция Smells like teen spirit группы Nirvana. В то время ее пели все, кто умел играть на гитаре», — добавил он.
Ранее Галанин рассказал, какие песни Высоцкого включены в его репертуар.
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