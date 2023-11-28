Певец Николай Носков выступил в Барвихе

Певец Николай Носков оправился после недомогания, из-за которого отменил несколько концертов в ноябре, и в минувшие выходные выступил в «Барвиха LUXURY VILLAGE». Фотографией поделились музыканты струнного квартета «Аристократ».

Предыдущее выступление в Сочи 17 ноября заслуженный артист РФ завершил досрочно из-за проблем со здоровьем.

Перед этим были перенесены концерты артиста в Челябинске и Оренбурга.

Ранее врач-невролог Александр Комаров объяснил НСН, что длинные и частые выступления опасны для здоровья Носкова, перенесшего два инсульта.

