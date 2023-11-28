Певец Николай Носков выступил в Барвихе
28 ноября 202312:51
Певец Николай Носков оправился после недомогания, из-за которого отменил несколько концертов в ноябре, и в минувшие выходные выступил в «Барвиха LUXURY VILLAGE». Фотографией поделились музыканты струнного квартета «Аристократ».
Предыдущее выступление в Сочи 17 ноября заслуженный артист РФ завершил досрочно из-за проблем со здоровьем.
Перед этим были перенесены концерты артиста в Челябинске и Оренбурга.
Ранее врач-невролог Александр Комаров объяснил НСН, что длинные и частые выступления опасны для здоровья Носкова, перенесшего два инсульта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru