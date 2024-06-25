Лещенко заявил, что хотел бы спеть дуэтом с Дуа Липой
25 июня 202413:31
Народный артист России Лев Лещенко признался, что хотел бы спеть с поп-певицей Дуа Липой.
«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению. Я бы хотел спеть с Дуа Липой! Но она же меня не приглашает (смеется). Поэтому я пою с теми, кого знаю, с теми, кто расположен ко мне. Приходят интересные предложения — я соглашаюсь» - сказал Лещенко в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, на сегодняшний день самыми популярными трендами в музыке являются техно-поп и синти-поп.
Ранее Липа рассказала, что сочинила для своего третьего полноформатного альбома 97 композиций, напоминает RT. По словам артистки, все свои песни она записала в обычный бумажный блокнот.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru