Певец Хабиб раскрыл секрет мирового успеха песни башкирской группы Ay Yola

В начале апреля песня на башкирском языке по мотивам национального эпоса «Урал-батыр» попала в топ-5 мирового чарта Shazam. В нём рассказывается о Хумай — дочери царя небесных птиц.

«Я слушал небольшой кусочек песни в соцсетях, я очень за них рад, тем более это мои земляки башкиры, я сам из Казани (Башкирия и Татарстан - соседние республики - Прим. НСН). Желаю им только успехов и больше таких песен. Классная музыка, красивая солистка – все частички паззла сложились и получилась такая громкая работа. Для успеха всегда нужно капельку везения, у артистов из любого региона есть шанс, потому что сейчас только интернет «рулит». Чтобы попасть в чарты, не нужен особый формат, границы стерты, башкирские музыканты показали это, их эпос выстрелил», - сказал он на пре-пати Премии телеканала RU.TV.

В 2023 году песня «Пыяла» группы АИГЕЛ, исполненная на татарском языке, также возглавила мировой чарт сервиса Shazam. Успех песни связывали с сериалом Жоры Крыжовникова «Слово пацана», чье действие происходит в Казани. Песня звучала в каждой серии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

