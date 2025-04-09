Певец Хабиб раскрыл секрет мирового успеха песни башкирской группы Ay Yola
Чтобы попасть в чарты, не нужен особый формат, границы стерты, башкирские музыканты показали это, их эпос выстрелил, заявил НСН певец Хабиб.
Певец и видеоблогер Хабиб раскрыл спецкору НСН секрет мирового успеха песни Homay башкирской группы Ay Yola.
В начале апреля песня на башкирском языке по мотивам национального эпоса «Урал-батыр» попала в топ-5 мирового чарта Shazam. В нём рассказывается о Хумай — дочери царя небесных птиц.
«Я слушал небольшой кусочек песни в соцсетях, я очень за них рад, тем более это мои земляки башкиры, я сам из Казани (Башкирия и Татарстан - соседние республики - Прим. НСН). Желаю им только успехов и больше таких песен. Классная музыка, красивая солистка – все частички паззла сложились и получилась такая громкая работа. Для успеха всегда нужно капельку везения, у артистов из любого региона есть шанс, потому что сейчас только интернет «рулит». Чтобы попасть в чарты, не нужен особый формат, границы стерты, башкирские музыканты показали это, их эпос выстрелил», - сказал он на пре-пати Премии телеканала RU.TV.
В 2023 году песня «Пыяла» группы АИГЕЛ, исполненная на татарском языке, также возглавила мировой чарт сервиса Shazam. Успех песни связывали с сериалом Жоры Крыжовникова «Слово пацана», чье действие происходит в Казани. Песня звучала в каждой серии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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