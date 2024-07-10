Певец Газманов заявил, что не может приехать в квартиру в Юрмале из-за санкций

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста», - сказал музыкант, слова которого приводит RT.

Газманов отметил, что не жалуется по этому поводу и не переживает из-за ограничений.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией. Тогда МИД Латвии отметил, что решение связано с высказываемой этими артистами позицией в связи с присоединением Крыма к России и относительно событий на Украине, передает «Радиоточка НСН».

