Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты
13 мая 202318:45
Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты со своим последним альбомом Subtract.
Отмечается, что британские критики по достоинству оценили пластинку.
В начале мая исполнитель выиграл суд по делу о плагиате композиции. Американская компания планировала отсудить у Ширана 100 млн долларов. Тогда музыкант заявил, что завершит карьеру, если его признают плагиатором.
Ранее Эд Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом, передает «Радиоточка НСН».
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13 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru