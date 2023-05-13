Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты

Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты со своим последним альбомом Subtract.

Песня Эда Ширана первой в истории набрала 3 млрд прослушиваний на Spotify

Отмечается, что британские критики по достоинству оценили пластинку.

В начале мая исполнитель выиграл суд по делу о плагиате композиции. Американская компания планировала отсудить у Ширана 100 млн долларов. Тогда музыкант заявил, что завершит карьеру, если его признают плагиатором.

Ранее Эд Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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