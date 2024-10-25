Певец Алексей Лебединский опубликовал в соцсетях свое завещание

По словам автора хитов «Я убью тебя, лодочник» и «Я танцую пьяный на столе!», из-за плохого самочувствия он не может посетить адвоката, поэтому решил всенародно объявить свою волю.

«Я завещаю всё моё имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты... музыкальное и другое видео, фотоматериалы... моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние четыре года и поддерживал материально», - написал 56-летний певец.

Он также добавил, что позже отдельно перечислит своих кредиторов, расплатиться с которыми позволит, в том числе, продажа его имущества.

Ранее член Российской академии художеств Никас Сафронов заявил, что намерен оставить государству квартиру, книги и картины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

