Певец Алексей Лебединский опубликовал в соцсетях свое завещание
Российский певец Профессор Лебединский (Алексей Лебединский) в своих соцсетях заявил, что завещает всё своё имущество своему другу.
По словам автора хитов «Я убью тебя, лодочник» и «Я танцую пьяный на столе!», из-за плохого самочувствия он не может посетить адвоката, поэтому решил всенародно объявить свою волю.
«Я завещаю всё моё имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты... музыкальное и другое видео, фотоматериалы... моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние четыре года и поддерживал материально», - написал 56-летний певец.
Он также добавил, что позже отдельно перечислит своих кредиторов, расплатиться с которыми позволит, в том числе, продажа его имущества.
Ранее член Российской академии художеств Никас Сафронов заявил, что намерен оставить государству квартиру, книги и картины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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