«Петь не будем!»: Группа «Цветной бульвар» об отмене концерта из-за Земфиры
Барабанщик кавер-группы Сергей Понькин признался НСН, что их концерт впервые отменили из-за песен «запрещенных» артистов.
Кавер-группа «Цветной бульвар» больше не будет исполнять песни Земфиры (признана иноагентом в РФ) и Дианы Арбениной после инцидента с отменой концерта в Новороссийске, заявил барабанщик коллектива Сергей Понькин в беседе с НСН.
Ранее в Новороссийске отменили концерт группы, которая собиралась исполнить в местном баре песни Земфиры (признана иноагентом в РФ) и Дианы Арбениной. С просьбой отменить выступление к властям Новороссийска обратились представители городской Ассоциации волонтеров СВО и организация «Рубеж». Понькин признался, что это первый такой случай в карьере коллектива.
«Мы исполняем только лирические песни Земфиры (признана иноагентом в РФ) и Арбениной из старых альбомов, политические и военные темы в песнях мы никогда не использовали. Впервые эту концертную программу мы исполнили в 2016 году, это никак не относится к последним событиям. Мы никого не защищаем и никого не хотели обидеть. Мы музыку играем, а не политику. Такой случай впервые у нас, мы были крайне удивлены. Это совпало просто, мы же играем и другие песни, у нас есть другие программы, много других программ. У нас репертуар очень широкий – и попса, и поп-рок, зарубежные песни», - рассказал он.
Представитель группы пообещал отказаться от песен, исполнение которых кого-то может обидеть сегодня, но призвал отделять музыку от политики.
«У нас в Новороссийске определенный круг слушателей. Программу определяем не мы, у нас просто заказы, мы не навязываемся. Состав группы никого не собирался тревожить или обижать. Мы, конечно, поставили себе жирную галочку после этого случая, что мы это исполнять больше не будем. Сейчас пошла волна негатива, но наши слушатели нас защищают в комментариях, шутят, можно ли Баха и Моцарта сегодня слушать? Я тоже в армии служил, я к этому всему причастен, я патриот своей страны. У нас почему-то всегда либо черное, либо белое. Сегодня у нас вечером концерт в Сочи. У нас все люди взрослые и адекватные в группе, за качество мы бьемся. Моя профессия – это музыка, это работа такая, понимаете? У нас полные залы, аншлаги», - добавил собеседник НСН.
Ранее в Южно-Сахалинске отменили выступление Дианы Арбениной. Отменить мероприятие призывал депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин, по словам которого артистка позволяла себе неоднозначные высказывания о специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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