«Петь не будем!»: Группа «Цветной бульвар» об отмене концерта из-за Земфиры

Кавер-группа «Цветной бульвар» больше не будет исполнять песни Земфиры (признана иноагентом в РФ) и Дианы Арбениной после инцидента с отменой концерта в Новороссийске, заявил барабанщик коллектива Сергей Понькин в беседе с НСН.

Ранее в Новороссийске отменили концерт группы, которая собиралась исполнить в местном баре песни Земфиры (признана иноагентом в РФ) и Дианы Арбениной. С просьбой отменить выступление к властям Новороссийска обратились представители городской Ассоциации волонтеров СВО и организация «Рубеж». Понькин признался, что это первый такой случай в карьере коллектива.