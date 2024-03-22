В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей песни Арбениной и Земфиры
Концерт кавер-группы «Цветной бульвар», исполняющей композиции певиц Дианы Арбениной и Земфиры (признана в России иноагентом), отменили в Новороссийске. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на мэрию города.
Выступление должно было пройти 6 апреля в одном из баров. Однако к властям Новороссийска обратились представители Ассоциации волонтеров СВО и организация «Рубеж», которые попросили отменить концерт и призвали специальные органы обратить внимание на организаторов мероприятия. Общественники выступили против исполнения композиций, авторы которых открыто «осуждают СВО и поддерживают ВСУ».
Отмечается, что владелец бара провел беседу с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска и принял решение отменить концерт.
Ранее в Южно-Сахалинске отменили выступление Дианы Арбениной. Отменить мероприятие призывал депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин, по словам которого артистка позволяла себе неоднозначные высказывания о специальной военной операции, напоминает телеканал «360».
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