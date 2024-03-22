В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей песни Арбениной и Земфиры

Выступление должно было пройти 6 апреля в одном из баров. Однако к властям Новороссийска обратились представители Ассоциации волонтеров СВО и организация «Рубеж», которые попросили отменить концерт и призвали специальные органы обратить внимание на организаторов мероприятия. Общественники выступили против исполнения композиций, авторы которых открыто «осуждают СВО и поддерживают ВСУ».

Отмечается, что владелец бара провел беседу с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска и принял решение отменить концерт.

Ранее в Южно-Сахалинске отменили выступление Дианы Арбениной. Отменить мероприятие призывал депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин, по словам которого артистка позволяла себе неоднозначные высказывания о специальной военной операции, напоминает телеканал «360».

