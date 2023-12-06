Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam
6 декабря 202315:35
Песня «Пыяла» российского коллектива «АИГЕЛ», ставшая основным саундтреком к сериалу «Слово пацана», возглавила мировой рейтинг Shazam.
Композиция, исполненная на татарском языке, стала лидером мирового хит-парада. Трек был записан в 2020-м году.
Ранее вокалистка казанской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о своем отношении к нашумевшему сериалу, а также раскрыла смысл «Пыялы».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru